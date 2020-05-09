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圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕

【明報專訊】警方去年11月中連日圍堵理工大學，大批示威者在附近支援而引發警民衝突。事隔近半年後，14名男女昨日分12案在九龍城裁判法院提堂，分別控以暴動、危險駕駛、藏有攻擊性武器和非法工具等罪名，當中包括一名「台灣公視記者」及兩名涉駕「家長車」的男子。案件分另押後7月和9月再訊，以待警方完成理大事件調查。除暴動罪的兩被告須還押外，其餘獲准保釋。

報稱記者藏索帶 控管有非法工具

報稱記者的鄧卓儒（26歲），被控一項管有適合作非法用途的工具罪，他被指於去年11月18日在尖沙嘴東海中心外，管有7條膠索帶。據了解，被告為香港人，被捕時搜獲雷射筆、摺刀及鐵鉗等工具，其間聲稱自己是「台灣公視記者」，但未能出示記者證，只有一紙「採訪證明書」；他疑虛報住址和電話，警員一度未能聯絡他。

裁判官批准鄧卓儒以2萬元保釋外出，其間須每天到警署報到、不得攜有違禁武器及利器等。

暴動罪兩被告還押 其餘准保釋

建築安全主任陳鎮洋（32歲）和售貨員梁祖光（24歲）涉打算接載示威者離開，各被控一項危險駕駛罪名，分別指兩人於去年11月18日、20日在紅磡繞道近李兆基樓和尖沙嘴暢通道南，危險駕駛各一輛客貨車和私家車。據悉，兩被告當時打算到理大接載示威者離開，被警方截停後，作出危險駕駛的行為而被捕。

同被控一項暴動罪的兩名被告為建築工人施英濠（23歲）及文員文自強（20歲），被指於去年11月18日在油麻地加士居道天橋近伊利沙伯醫院參與暴動。施再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即兩把刀及一支槌；文再被控一項管有物品意圖損壞財產，即2罐電油。兩人需繼續還押。

另外兩名學生鄭啟駿（18歲）及李佳豪（16歲）向警員訛稱身上沒有身分證，各被控一項有意圖而提供虛假資料，企圖誤導警務人員；獸醫護士李君珩（31歲）被控一項襲警；園藝師陳俊傑（25歲）涉因叫囂謾罵，則被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。

學生祝蔚喬（16歲）、測量員李浩維（26歲），學生梁子揚（24歲）、侍應劉思衛（17歲）、時裝設計師陳子朗（21歲）同被指在紅磡及尖沙嘴一帶，涉管有士巴拿、剪鉗、六角匙等非法用途工具。

【案件編號：KCCC818-829/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕記者 危險駕駛 家長車 暴動罪 理大救援戰 反修例風波

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