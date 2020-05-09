連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮

多人持鏟槌「清牆」遭喝 爭執追打

現場為樂富廣場通往橫頭磡邨行人天橋。昨零時許，多人持鎅刀、鐵槌、鐵鏟等到場聲稱清理連儂牆，有街坊見狀喝止，雙方爭執後有人被追打，其間一名穿粉紅色衫男子疑搶走並擲毁一名20歲女子的手機，其後逃去。現場遺下辣椒醬、水果、刀片、油掃等。被搶電話的女子說，當時被約十多人持武器追打，逃跑時感覺有雜物被擲到腳邊，「唔知道係槌定棍」，回頭便看到朋友被捉住及遇襲。另一名女目擊者稱，當時與朋友返回住所，其間被20多人持武器追打，「以為揸住『警棍』係警察，點知係嚟打我哋，我朋友畀佢打到瞓低咗」。

警方持圓盾到場，將兩批人分隔，拘捕9男6女（19至59歲），分別涉嫌普通襲擊、在公眾地方打架及非法集結，被捕者中7人分別頭、手、眼、嘴、背受傷，全部清醒送院。警方拉人時引起圍觀者不滿，一度起哄並包圍警車。有被捕者家屬問及拘捕罪名，警員拒答。案件交黃大仙警區重案組接手。

區議員批警包庇施襲者

黃大仙區議員劉珈汶說，每晚都有街坊在連儂牆附近閒聊，近日未見張貼新文宣，事發時約20人帶工具稱要清理連儂牆，兩批人口角，未幾有街坊被追打，其中兩名街坊被圍毆倒地，有施襲者逃去。有街坊事後向警方提供資料，其中4人其後被指涉嫌在公眾地方打架被捕。另外，5名被捕街坊在事件中受傷，傷勢較重一人眼部腫起、滿佈血絲及傷痕；3名輕傷者分別手指骨折、牙齒被打脫及瘀傷，3人在留醫期間被警方以涉嫌非法集結拘捕。

劉譴責施襲者無法無天，又批評警方包庇施襲者，形容事件是「7．21事件」翻版；她會與其他區議員會密切關注情况，另會翻查附近閉路電視片段。

明報記者

（反修例風暴）