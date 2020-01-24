港聞

港聞一

IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕

【明報專訊】昨下午和晚上多區有反修例活動，其中昨午在IFC的「和你Lunch」，一名「浸大編委」記者與警員口角後被推入後樓梯，最終涉在公眾地方行為不檢被捕，大批記者上前欲拍攝時被警方噴胡椒噴霧。

記者上前拍攝被警噴椒

浸大學生會編輯委員會發聲明譴責警方無理拘捕學生記者鄧澤旻，稱鄧被警員粗暴拉至封鎖線內搜身及強行壓倒在地致鼻樑染血，又帶鄧至後樓梯將其拘捕。​記協亦譴責警方無理阻礙傳媒採訪。

警方稱昨欲截查該21歲男子時，他拒絕並大聲叫囂，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，又稱有大批人包圍警察，警察警告無效後使用胡椒噴劑。警方在行動中票控6男3女違反「限聚令」，包括東區區議員曾健成。

百人科大獻花悼周梓樂

昨晚6時許，金鐘太古廣場約200人聚集參與「和你DIN」，防暴警在商場外圍截查途經的年輕男女，其中一名男子在巴士總站遇搜查後，雙手被反綁索帶，押上警車帶走。

昨為科大男生周梓樂逝世半周年，科大學生會昨晚6時在校內舉行追悼會，約250人出席，每次1至3人分批獻花。科大昨晨向全校師生及職員發電郵，稱如有人舉行或參與未經批准的集會、違反「限聚令」，不排除報警。

西洋菜南街票控多人違限聚

網民亦發起「全港悼念、遍地開花」。昨晚約8時，有市民分別在元朗西鐵站、屯門大會堂及旺角多處聚集。有人在豉油街以雜物堵路，其後防暴警到場將物件移離。防暴警不斷驅散聚集者，並讀出「限聚令」條款，又截查多人，其中在西洋菜南街截停一批男女，其後逐一發出違反限聚令告票。警方驅散期間，有雞蛋在西洋菜南街近山東街從天而降，無人被擊中。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞
私吞冰毒案再拘兩警
私吞冰毒案再拘兩警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
連儂牆衝突拘15人 7為傷者 有人遭打甩牙留醫被捕 區議員：街坊助查反遭逮
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
圍理大14人提堂兩控暴動 家長車司機控危駕
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
7‧27光復元朗 兩青年藏彈弓伸縮棍囚8月
9•29衝突 再多兩人控暴動
9•29衝突 再多兩人控暴動
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
急需資金營運 下周財會申款料「中間落墨」 海洋公園百億大計或縮水
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
准當食肆重開 K場無歌點最低消費279
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
竹館機舖旺場 拳館「蝕住重開」
港大研究：3藥混用清毒快四成
港大研究：3藥混用清毒快四成
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
居屋連續3日錄撻訂 昨復揀樓六成人甩底
櫃位裝玻璃分隔職員買家
櫃位裝玻璃分隔職員買家
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
話你知：居屋樓王富榮花園 97年開售五成撻訂
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
陳肇始：望盡快騰出駿洋邨
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
創科局：敏感不足 不存誤導 政府：8月公開銅芯帳目 往後會招標
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
認無採獲獎弱磁技術 研發中心：同源改良版
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
衛署稱無參與重用口罩工作 創科局：有諮詢相關健康建議
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
搭棚黑工墮斃 遺下孕妻稚女
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
行會利益登記冊更新 許正宇BVI持物業
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
父屢姦幼女 向目擊幼子稱唔關你事 3子女求情信稱原諒 法官明言將長時間監禁
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
律師會將改選 會長拉票 彭韻僖：個人身分推薦
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
染愛滋補習導師網誘按摩 認逼男童肛交口交候判
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
普立茲得獎攝記：作為香港人，無辦法開心
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
蕭文超：多新媒體採訪 證新聞自由仍在
研放寬探病 康復醫院或先行
研放寬探病 康復醫院或先行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】鬧泛民地產霸權引發「內訌」 陸頌雄畀石禮謙斥最可恥
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】劉小麗宣布唔參選立會
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】鄭耀棠倡深圳撥地作港人新社區
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款
【Emily】612基金剩3000萬 籲市民捐款