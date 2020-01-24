IFC「和你Lunch」 浸大學生記者與警口角後被捕

記者上前拍攝被警噴椒

浸大學生會編輯委員會發聲明譴責警方無理拘捕學生記者鄧澤旻，稱鄧被警員粗暴拉至封鎖線內搜身及強行壓倒在地致鼻樑染血，又帶鄧至後樓梯將其拘捕。​記協亦譴責警方無理阻礙傳媒採訪。

警方稱昨欲截查該21歲男子時，他拒絕並大聲叫囂，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，又稱有大批人包圍警察，警察警告無效後使用胡椒噴劑。警方在行動中票控6男3女違反「限聚令」，包括東區區議員曾健成。

百人科大獻花悼周梓樂

昨晚6時許，金鐘太古廣場約200人聚集參與「和你DIN」，防暴警在商場外圍截查途經的年輕男女，其中一名男子在巴士總站遇搜查後，雙手被反綁索帶，押上警車帶走。

昨為科大男生周梓樂逝世半周年，科大學生會昨晚6時在校內舉行追悼會，約250人出席，每次1至3人分批獻花。科大昨晨向全校師生及職員發電郵，稱如有人舉行或參與未經批准的集會、違反「限聚令」，不排除報警。

西洋菜南街票控多人違限聚

網民亦發起「全港悼念、遍地開花」。昨晚約8時，有市民分別在元朗西鐵站、屯門大會堂及旺角多處聚集。有人在豉油街以雜物堵路，其後防暴警到場將物件移離。防暴警不斷驅散聚集者，並讀出「限聚令」條款，又截查多人，其中在西洋菜南街截停一批男女，其後逐一發出違反限聚令告票。警方驅散期間，有雞蛋在西洋菜南街近山東街從天而降，無人被擊中。

（反修例風暴）