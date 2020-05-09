18警「鎮暴」獲嘉許 包括8．25荃灣開槍警

同晚荃灣有警察踢開跪地市民

警方回覆稱，自去年6月起各區持續發生連串與反修例有關的大型暴力事件，暴徒罔顧法紀及人命安全的行為，嚴重超越法治底線，衝擊公共秩序和危害公共安全。警方稱有部分參與行動的警務人員執行職務其間受傷，「表現英勇，他們無畏無懼及盡忠職守的精神，值得嘉許」；警方就嘉許人員有既定指引。

網上流傳一份警隊內部於5月6日發出的人事通告，顯示18名警務人員獲「指揮官嘉獎」，當中9人曾參與去年8月25日荃灣「鎮壓暴動」，包括新界南衝鋒隊一名姓梁警署警長。通告稱當晚數輛警車被「暴徒」包圍及以削尖棍棒攻擊，梁「為了拯救生命」，開了一槍，事件中警員受不同程度傷害。除該名警署警長，另有兩名警長、一名高級警員和5名警員獲嘉許，警方形容他們「表現出甚高的領導才能、英勇、抗逆韌性及盡忠職守」。據了解，該份通告真確，獲嘉許人員被指揮官提名，再由新界南總區指揮官頒發。

翻查報道，去年8月25日晚，一批黑衣人在荃灣二陂坊破壞店舖，隨後一輛衝鋒車到場，被黑衣人攻擊車身，另逾百人由二陂坊附近走出包圍下車的警員，雙方爆發衝突，其間6名警員一度擎槍指向人群，其中一人朝天開一槍。之後，一名穿背心短褲和拖鞋的傳道人衝到一名擎槍警員面前下跪，要求不要開槍，被警員一腳撐開。

民權觀察批警侵犯人權 不值嘉許

民權觀察成員王浩賢說，警方處理反修例示威手法備受爭議，嚴重侵犯人權，引發更大社會衝突。他認為警方「不值得任何嘉許」，現時應全面深入檢討過去的行動，包括有無遵守武力指引、是否符合人權標準等，否則會強化外界認為「警察違規、非法使用武力卻獲嘉許」這種「有罪不罰」的印象。

明報記者

（反修例風暴）