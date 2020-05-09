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涉屈露宿者藏毒藏械 9警被捕 回應下屬犯事 鄧炳強發通告：害群之馬令警隊蒙羞

【明報專訊】警方於今年2月兩度在深水埗通州街公園採取反罪惡行動，有露宿者投訴被警「屈」藏械或藏毒、被踢、被砸爛家當，一名警員3月初涉嫌刑事毁壞被捕。警方昨再拘捕8名深水埗特別職務隊警員，他們涉公職人員行為失當及妨礙司法公正被捕，全部9人已被或將被停職。

9警同隊 涉妨司法行為失當

2020年至今18名警務人員被捕，警務處長鄧炳強昨向警隊內部發公告，稱「大部分同事都全心全意地為社會匡正時亂，賣力與市民攜手抗疫之際，警隊內部竟然出現害群之馬，褻瀆『執法者』的神聖身份」，又特別提到有警員販毒被捕「嚴重打擊市民對警隊的信心，令我們過去的努力幾近付諸流水」。他稱作為處長，「為害群之馬的惡行令警隊蒙羞感到憤怒，更加為其他同事的血汗可能要白流而痛心」。警方昨亦罕有發新聞稿，稱管理層高度關注近日有警察涉嫌干犯違法違紀行為，警方對相關行為感到十分憤怒、失望和痛心。

據了解，昨被捕的7男2女，包括一名警長及8名警員，全隸屬深水埗特別職務隊，除了帶隊的督察當日未有在場，該特職隊大部分警員均被捕。

2月4日，該隊警察在通州街公園作反罪惡行動，其後有露宿者投訴警方帶同牛肉刀到場，強行將其指模印在刀上，並以藏有攻擊性武器將其拘捕；另有露宿者投訴被誣告藏毒而被捕。就此日的行動，警方昨以涉嫌妨礙司法公正及公職人員行為失當拘捕6男2女警察。據悉，警方翻查閉路電視後發現涉案毒品當時在地上，但警方紀錄毒品在露宿者身上檢獲。

2月24日，同一隊警察再到通州街公園行動，其後有露宿者投訴曾被警員踢及有警員持鎚打爛其家當，警方在3月拘捕一名涉嫌刑事毁壞的男警，昨再拘捕兩男一女警察，據悉3人因當日未有阻止同袍破壞露宿者家當，涉公職人員行為失當。涉刑事毁壞被捕的男警，以及昨被捕的其中一男一女警察，同於2月4日的反罪惡行動中涉嫌妨礙司法公正及公職人員行為失當被捕。案件已交商業罪案調查科人員跟進。

協助露宿者投訴的立法會議員邵家臻對犯案警察被捕表示歡迎，但他說涉事警員還未被起訴、定罪及判刑，不會鬆懈。他又說，3月初已去信康文署要求保存相關公園閉路電視片段，其後更提交「街友」授權書要求翻看片段，署方本安排4月尾「睇片」，但臨時以警方「因案件進入司法程序」為由反對而叫停。邵說事件中至少兩名「街友」被捕，當中被指藏毒者上周已上庭，為證明清白，他們堅持爭取「睇片」。

事主索康署片 警：是證物

康文署回應稱，由於警方表示需時諮詢法律意見，故暫未能處理相關索取片段的要求。警方表示，相關片段分別為兩宗刑事案件的證物，目前正審視相關法律意見，會待完成調查後跟進邵家臻議員的要求。

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