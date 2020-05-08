【Emily】泛民見記者 自由黨區議員話違限聚

【明報專訊】政府早前租用九龍城富豪東方酒店，安排機場抵港旅客留宿等候新冠病毒檢測結果，唔少區議員跟進，但就鬧出小風波。噚日九龍城區議會開會，自由黨區議員何顯明突然高舉新聞相，話影到九龍城區議員喺酒店外聚集見記者，「涉嫌違反禁聚令」，話會交畀區議會秘書，轉交畀警方跟進。
泛民區議員：答記者問係職責
區議員李軒朗話，當日答記者提問係履行議員職責，如果咁都違例，「我好樂意收告票」。佢其後話，回應提問係「為執行法定團體或政府諮詢機構的職能而進行的群組聚集」，質疑何顯明因政見不同而公開「篤灰」，顯示限聚令打壓異己嘅本質；又同Emily講最多就上庭自辯，有信心法庭會判佢無罪。
議辦被淋糞水 警唔當刑毁
另外，疫情下大家對衛生問題特別小心，觀塘區議員鄧威文嘅辦事處門口噚日被淋糞水，佢助理報案後，警方到場處理，但就話唔係「刑事破壞」。鄧威文批評，排泄物會傳播細菌，質疑涉案者唔鍾意佢有好多途徑表達，「玩屎？？」佢同Emily講，認為警察對呢類破壞行動可更積極跟進，𠵱家畀人感覺「愛理不理」，希望未來可檢控有關人等；佢又話會裝番閉路電視，唔揣測事件係咪同政見有關。警方話到場調查後發現冇財物損毀，報案人要求備案，案件列投訴滋擾。