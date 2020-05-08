【Emily】泛民見記者 自由黨區議員話違限聚

泛民區議員：答記者問係職責

區議員李軒朗話，當日答記者提問係履行議員職責，如果咁都違例，「我好樂意收告票」。佢其後話，回應提問係「為執行法定團體或政府諮詢機構的職能而進行的群組聚集」，質疑何顯明因政見不同而公開「篤灰」，顯示限聚令打壓異己嘅本質；又同Emily講最多就上庭自辯，有信心法庭會判佢無罪。

議辦被淋糞水 警唔當刑毁

另外，疫情下大家對衛生問題特別小心，觀塘區議員鄧威文嘅辦事處門口噚日被淋糞水，佢助理報案後，警方到場處理，但就話唔係「刑事破壞」。鄧威文批評，排泄物會傳播細菌，質疑涉案者唔鍾意佢有好多途徑表達，「玩屎？？」佢同Emily講，認為警察對呢類破壞行動可更積極跟進，𠵱家畀人感覺「愛理不理」，希望未來可檢控有關人等；佢又話會裝番閉路電視，唔揣測事件係咪同政見有關。警方話到場調查後發現冇財物損毀，報案人要求備案，案件列投訴滋擾。