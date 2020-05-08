【Emily】10大學校長「再出發」 11學生會齊鬧

指肩負大學之名 不應入政治組織

11間大學學生會幹事會同臨時行政委員會噚日喺facebook刊登聯合聲明，譴責各校長加入「香港再出發大聯盟」，話校長作為一校之首，肩負大學之名，唔應該加入政治組織，理應站喺捍衛言論自由、院校自主之端，同學生同行；但一眾校長選擇「與共匪爪牙聯盟」，背棄學生，令人不齒。

話港人會繼續走上街頭燃抗爭烈火

聲明又話聯盟美其名「團結香港、修復社會矛盾」，但倒行逆施，抹黑追求民主自由嘅港人，加深社會撕裂，無疑出於政治考量，企圖拉攏民心，話港人會繼續走上街頭，燃抗爭烈火。

樹仁大學學生會前日亦向校監胡鴻烈、副校監胡懷中發公開信，對兩人加入聯盟表示「極為震撼及疑惑」，話胡懷中喺反修例風波向樹仁全體發信，內容開明，令民間對學校校風刮目相看，風評甚佳，𠵱家竟然加入聯盟，要求校方公開宣布退出大聯盟。

Emily噚日向11間大學查詢校長回應，截稿前均未有回覆。