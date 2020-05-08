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港聞
2020年5月8日星期五
港聞二
上周參與搗破億元冰毒案 兩警涉私吞25公斤毒被捕
泛民法律意見：李慧琼不應主持內會 李：未收到意見 建制泛民同料今日混亂或肢體衝突
鄺俊宇公職不獲續任 學者：政府敵我分明
周浩鼎稱被起底 「禍不及妻兒」
指區議員見傳媒「政治宣傳」 葵青民政處拒借場地
許智峯私人檢控開槍交警撞人的士司機 下月開庭
《緊急法》合憲否 政府泛民同提終極上訴
被批政治打壓 無綫控民協何啟明誹謗
壁屋示威者稱被打 懲教署：正調查
創新辦資助79項研究 撥3100萬尋反修例事件因由
中大二號橋衝突 4學生控暴動
補選DQ 劉小麗呈請押後判 政府：宣誓違憲續影響再選
工會收被裁美心員工求助
欠政府訟費千萬 郭卓堅遭申破產
婦暴增40磅 印傭涉粥內加類固醇還押
尊子漫畫
【Emily】10大學校長「再出發」 11學生會齊鬧
【Emily】被圍後請病假 中西區會DO缺席會議
【Emily】泛民見記者 自由黨區議員話違限聚
【Emily】田少向醫院捐口罩 兼抽政府水
【Emily】馬會擲1.5億抗逆 資助服務弱勢項目
【Emily】澳洲龍蝦專機到港 趕母親節應巿
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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上周參與搗破億元冰毒案 兩警涉私吞25公斤毒被捕
泛民法律意見：李慧琼不應主持內會 李：未收到意見 建制泛民同料今日混亂或肢體衝突
鄺俊宇公職不獲續任 學者：政府敵我分明
周浩鼎稱被起底 「禍不及妻兒」
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