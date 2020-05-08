欠政府訟費千萬 郭卓堅遭申破產

司法機構網頁顯示，郭卓堅的破產案件排期7月8日在高院提訊。翻查資料，郭卓堅向政府提出的司法覆核「輸多贏少」，然而他就丁屋政策提出司法覆核，挑戰新界原居民丁權，去年獲判「部分勝訴」。

郭最近一次提出司法覆核於本周一（4日），稱中聯辦主任駱惠寧就公民黨立法會議員郭榮鏗主持內會會議的行為發表公開言論，有違《基本法》第22條，要求法庭頒令駱違反基本法，以及阻止駱再發表相關言論。

郭：理鬼得佢 會繼續提覆核

郭卓堅接受本報查詢表示，沒介懷破產一事，「收到信先算，理鬼得佢」；又稱多年來不斷申請司法覆核，偶有敗訴欠下逾千萬訟費，相信破產與拖欠訟費有關。他又強調，即使破產仍不會放棄，繼續提司法覆核。

大律師陸偉雄表示，一個人被頒令破產，只代表其經濟狀况欠佳，與誠信人格無直接關係，破產不會使一個人基本法律權利改變。他表示，即使個別人士被頒令破產，仍可向法庭提司法覆核，法庭亦不會因此剝奪其法律權利。

【案件編號：HCB1613/20】