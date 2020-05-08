補選DQ 劉小麗呈請押後判 政府：宣誓違憲續影響再選

呈請人為劉小麗，答辯人為九龍西選舉主任郭偉勳，及該次補選中當選的陳凱欣。

劉一方：DQ只針對該年議席

代表劉小麗的資深大律師石永泰表示，劉雖因2016年的宣誓事件被褫奪議員資格（DQ），但該次DQ只針對該年的立法會議席，不代表劉被禁止參加其他選舉，認為當年的人大釋法、《基本法》第104條，以及劉當年的DQ案例中，未處理宣誓後遭DQ的人能否參加補選的議題。

同被DQ 姚松炎報名有機會解釋

石永泰指出，當年同因宣誓事件遭DQ的姚松炎，報名參加九龍西補選時，郭偉勳卻致函姚，要求他解釋政治主張，形容同一選舉主任面對同樣遭DQ的參選人，卻採不同處理，做法「留下巨大的問號。」

石又稱，劉小麗補選前已在《明報》的訪問表明不支持港獨，亦願意鞏固一國兩制，惟選舉主任仍DQ她，事前更未作查詢。

政府一方稱未見劉對事件後侮

代表選舉主任郭偉勳的資深大律師莫樹聯則表示，劉小麗曾因宣誓事件遭DQ，反映她沒按人大就基本法第104條的演繹宣誓，情况涉憲法問題。

莫又稱，擁護基本法和效忠特區不止單純地朗讀誓辭，同時需宣誓者的真誠信念，形容劉當年的宣誓有延續性的影響（lingering effect），至她參加補選時仍未見情况有具體轉變，亦未見劉對事件後悔（repent）。莫舉例，若有人因公開主張港獨而遭DQ，但短期內仍能參加補選，相關情况將顯得荒謬，因該人早前已缺乏成為議員的資格。

法官質疑選舉主任未經查詢

法官周家明質疑，如選舉主任未經查詢，劉小麗根本沒機會解釋。莫樹聯回應表示，法庭不受制於選舉主任的行政決定，當議題交由法庭處理時，法庭可再裁決。

【案件編號：HCAL245/19】