中大二號橋衝突 4學生控暴動

3人另控蒙面 一人控藏械

4名被告依次為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）、中大學生鄧希雯（23歲），同被控於去年 11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與中大女學生黃亭陶及其他不知名者參與暴動。

陳起行、張俊浩及鄧希雯同時被各控一項在身處非法集結時使用蒙面物品，包括護目鏡及防毒面具連濾罐；而張俊浩則另被控一項藏有攻擊性武器罪，即一個能發出激光光束的裝置。4人毋須就控罪答辯，獲准以5000至1萬元等條件保釋外出。

另外中大學生蘇毅華（21歲）於沙田裁判法院被控一項在公眾地方造成阻礙罪，控罪指他在去年11月11日在沙田源禾路與沙田鄉事會路交界陳列一個黃色欄杆，佔範圍約15平方呎，對該處車輛造成阻礙。案件押後至5月21日再訊，其間蘇獲准保釋外出。

西灣河區亦於同日發生示威衝突事件，3人昨於東區裁判法院提堂，均獲准保釋外出。報稱無業的兩名被告羅俊傑（26歲）及黃衍偉（21歲）被控5項非法集結、違反禁蒙面法及管有攻擊性武器罪名，控罪指兩人於去年11月11日在西灣河大石街及成安街交界，與其他不知名的人參與非法集結，並使用口罩作蒙面物品，以及各管有一個槌。案件押後6月22日待警方完成調查。

另外報稱廚師的鄭鉦達（30歲），被控在同日在筲箕灣道與海寧街交界，留下1呎乘1呎乘2呎的銀色鐵罐，對該處車輛造成阻礙。案件押後至6月4日待警方調查及控方索取法律意見。

【案件編號：STCC1014/20、ESCC741、742/20】

（反修例風暴）