創新辦資助79項研究 撥3100萬尋反修例事件因由

75項大學進行 城大探討攬炒

根據創新辦資料，79項獲批的研究計劃，有75項由大專院校學者負責，如城大研究「高等教育人士的激進化：香港邁向極端主義？」，探討公眾對暴力或「攬炒」的看法；亦有研究探討年輕人政治參與動機、社交媒體於運動中的作用及角色等。

另外4項研究分予4家智庫負責，包括行會成員湯家驊創立的「民主思路」、前行會成員張志剛任總裁的「一國兩制研究中心」、與清華大學有合作的「天大研究院」以及《香港經濟日報》集團主席馮紹波創立的「香港集思會」。

創新辦去年11月推出特別輪次資助計劃，資助本地研究機構和智庫研究反修例事件的因由，以及與社會深層次問題相關的政治、經濟、文化和社會議題。創新辦昨表示，共接獲210份申請，並按評審委員會的建議為79項研究提供資助，撥款總額約3100萬元，每項獲批項目最高資助額為50萬元，項目已陸續展開，預計全部可於今年底前完成，部分報告會上載至創新辦網站供公眾閱覽。

接210申請 學者評審員審批

創新辦表示，獲批項目均由評審委員會審批，翻查創新辦網站，評審委員均為學者，部分評審委員如城大教授葉健民、中大教授李立峯等，其研究項目亦有獲批，創新辦重申，委員會設利益申報機制，確保公平公正。

（反修例風暴）