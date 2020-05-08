許智峯私人檢控開槍交警撞人的士司機 下月開庭

去年12月許智峯發起眾籌，為5宗反修例期間的事件籌集訟費，包括去年10月荃灣有警員開槍、去年10月的士司機剷上行人路撞人、去年11月西灣河有交通警開槍、去年11月葵芳有交通警在人群中「打8字」，以及要求警方披露催淚彈成分並禁用，眾籌金額是330萬元，最終籌得350多萬元。

其中兩宗案件將於下月5日開庭。首宗案件許智峯控告的士司機鄭國泉危險駕駛，指鄭涉去年10月6日在深水埗駕駛的士剷上行人路撞人；另一案件，許控告去年11月11日在西灣河向一名少年開槍的交通警關家榮一項意圖謀殺罪，以及一項意圖造成身體嚴重傷害而射擊作交替控罪。

擬控「打8字」交警 蒐證中

去年11月在葵芳駕駛電單車在人群中「打8字」的交通警，許智峯亦擬提控，現正蒐證中，有傳涉事警員獲升職，他已去信警方查詢該警員資料。警方回覆查詢時表示非常重視警員操守及高度關注事件，事件由新界南總區交通部調查及支援組調查，但不評論警隊內部人事變動。

另外，警方昨禁止「銀髮族老而不廢」發起明天（9日）下午在中環遮打花園舉行的防疫講座，發起人之一譚國新表示已提上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今午舉行聆訊。

明遮打集會被禁 上訴失敗會取消

譚國新昨晚在網上直播表示，若上訴失敗會取消活動，表示堅持集會有較大法律風險，他又指警方提出了7個反對理由，其中大篇幅提及「限聚令」，譚形容政府「明顯發現限聚令是有助打壓集會的條例」。

（反修例風暴）