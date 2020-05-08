指區議員見傳媒「政治宣傳」 葵青民政處拒借場地

民政署上月以抗疫應急費用為由削減區議會開支，葵青區議會被扣逾150萬元，區議員昨日舉行「會前簡報」茶會，談及「預算無理被削」等事宜。

民主派議員表示，下周將動議譴責，其中梁錦威批評削款是「政治報復」。他說撥款被削後，區議會資助的牙科服務撥款會減少50萬元，令服務人數要減少。公民黨張鈞翹稱，民政處經常引用《區議會條例》第61條，指區議員僅能為如何使用撥款「提供意見」，認為是打壓區議會，不排除會司法覆核。

職員「溫馨提示」限聚令問題

活動昨原訂於葵青區議會主席辦公室舉行，惟記者到場後有告示指「因遇阻撓」而更改地點。區議員張文龍指，主席單仲偕收到民政專員電話，指主席辦公室不可作「政治宣示」，亦有民政事務處職員「溫馨提示」，超過4人的聚會或違反限聚令，需警察到場處理；告示其後亦被撕下，被指告示上指受到「阻隢」為不實。

葵青民政事務處回覆，稱區議會主席辦公室是由民政處提供給主席以處理其執行主席職務上的工作，認為在採訪邀請中的活動性質，會被某些政治板塊議員用作宣傳其立場，亦不屬區議會主席執行主席職務上的工作。民政處指有善意提醒主席有關限聚令問題，絕無表示活動違反限聚令，無提及亦沒有報警。