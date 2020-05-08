鄺俊宇公職不獲續任 學者：政府敵我分明

委員會職能包括就公共圖書館的發展向政府提供意見，如圖書館設施及服務的發展策略、措施，及與各界合作推廣閱讀風氣等。現任主席為城大副校長李惠光，新獲委任的委員包括民建聯鄭泳舜、環境局前政治助理蔡少綿等7人。除了鄺俊宇外，金管局助理總裁（機構拓展及營運）蘇家碧亦在2016年起任委員、今次未有再上榜。

鄺俊宇回應本報查詢時表示，政府並未聯絡他談續任，但認為此公職權責相對較輕，對未獲續任「沒什麼特別感覺」，目前集中工作較繁重的扶貧委員會。他相信過去數年於諮詢委員會所給予的意見都足夠，至於是否針對民主派，鄺俊宇稱「要問番政府」，但認為性質與郭榮鏗未獲續任競委會不同，因競委會權責較大。

鄺：沒特別感覺 專注扶貧

中大政治及行政學系高級講師蔡子強表示，特首林鄭月娥上場之初，一改前特首梁振英的做法，願意委任民主派出任公職，現時相信是服膺北京強硬路線，連圖書館相關的公職都全面封殺民主派。蔡相信是政治姿態，擺出敵我分明的姿態，並有意藉此安撫建制派。