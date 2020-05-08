泛民法律意見：李慧琼不應主持內會 李：未收到意見 建制泛民同料今日混亂或肢體衝突

李主持下午內會 較原定時間長

根據立法會網站，下午舉行的內會由2時半至7時舉行，較原定的時間延長，據了解，建制派亦不排除明日再加會。

根據戴啟思等人的法律意見，郭榮鏗主持內會會議並無越權，指立法會的委員會主席有權控制會議進度，有關原則同樣應用於內會主持人，郭有權讓議員討論涉及選舉的議題，確保主席選舉公平進行。戴啟思等人認為李慧琼是主席候選人，不應主持會議，否則會出現利益衝突，建議李退選，可重掌主持會議的權力。法律意見亦指，內會一日未選出新任主席，李都無權處理選舉以外的任何事項，如她被提名，就要由內會副主席、即郭主持會議。

郭榮鏗認同戴啟思等人的法律意見，指李慧琼不應主持今日下午的會議。被問到會否爭取主持該會議，郭說會聽取意見後再作出裁決。

被問會否阻開會 陳淑莊：不公開策略

建制和泛民陣營都估計內會或有混亂和肢體衝突。民建聯周浩鼎呼籲泛民不要製造肢體衝突，指郭榮鏗要為內會僵局承擔責任。經民聯議員梁美芬亦冀民主派「收手」。

被問到民主派會否阻李慧琼主持會議，民主派會議召集人陳淑莊表示不會公開策略，強調希望建制派尊重法律意見。

有建制派議員分析，今日除內會外，亦有教育、衛生事務委員會會議，質疑民主派如何霸佔各會議室，並指郭榮鏗只有權主持上午會議，即選舉主席程序，對於下午會議的議程，他無權主持，故應沒有理由霸佔會議室。

「各人不著西裝」 民主派：仍有顧慮

有民主派表示，今日所有泛民議員都不會穿西裝，但不諱言各人有顧慮，包括有案在身、或擔心日後遭「DQ」等，該人指郭榮鏗本身斯文，不能預計他與李慧琼打架；至於會否霸佔各會議室、以防建制派「轉場」，該人亦憂慮或分薄各會議室的戰力，但認為民意是希望他們撐盡。

立法會秘書處回覆查詢稱會視乎情况，按需要作適當的保安安排。