上周參與搗破億元冰毒案 兩警涉私吞25公斤毒被捕

鄧炳強稱痛心震怒 西九反黑全隊助查

據了解，警務處長鄧炳強昨早在警方高層會議中，對警員涉販毒事件表示痛心及震怒，下令徹查。因事態嚴重，案件交由毒品調查科跟進。警方昨召回整隊西九龍反黑組協助調查，並派出緝毒犬到西九龍總區總部，徹底搜查反黑組所有警務人員的辦公室及儲物櫃，調查會否有其他警務人員涉案，惟未有發現。翻查資料，連同本案，今年最少有8名警務人員被捕（見表）。

警方發言人指出，警隊對於有人員涉及嚴重罪行被捕感到非常痛心，強調不會姑息違法人員，會公平公正、嚴肅地調查所有相關個案，絕不偏私。警方又稱會全面檢視涉案警員參與過的其他案件。

警酒店掃毒 休班警長匙卡進房「斷正」

案發昨晨零時許，旺角警區特別職務隊根據線報，相信有人在尖沙嘴麼地道帝苑酒店從事毒品活動，遂帶同手令掩至該酒店兩房間，先後拘捕一男一女，並在房內搜獲小量毒品及現金。調查期間，一名男子突以酒店匙卡進入其中一房，警方當場將其拘捕，並在其身上搜獲約2.1公斤冰毒。據了解，該男子為41歲許姓警署警長，駐守西九龍總區反黑組，有份調查上周於油麻地一空置地舖檢獲1.58億元冰毒案。今次行動中，共檢獲2.17公斤懷疑冰毒、約7.6克懷疑氯胺酮、約37克懷疑霹靂可卡因、一批吸食毒品工具及約27萬元現金，檢獲毒品市值約140萬元。

另拘兩人 按上周案件計市值1300萬

因案情嚴重，案件轉交由毒品調查科跟進。探員其後搜查石硤尾一住宅單位再檢獲約23公斤冰毒，相信與案有關。探員昨晚再拘捕一名37歲西九龍反黑組休班警員，據悉於破獲億元冰毒案當日負責點算證物。連同於酒店被捕42歲男子及28歲女子，4人均涉嫌販毒被捕。根據現階段調查，警方有理由相信至今共檢獲約25公斤冰毒，與上周逾億元冰毒案有關，不排除有更多人被捕。若按警方上周檢獲296公斤冰毒、市值約1.58億元計算，25公斤冰毒市值逾1300萬元。據了解，警方亦會調查財務背景等，了解是否有人財困犯案。

一警20年前反黑獲處長表揚

根據警方內部刊物《警聲》，被捕許姓警署警長與上司曾於2000至01年反三合會行動期間，拘捕及檢控4名毒販、15名三合會活躍分子，以及瓦解荃灣區兩個三合會集團，獲時任警務處長曾蔭培頒發獎狀，表揚二人「專業精神及盡忠職守」。2014年，許姓警署警長獲時任特首梁振英頒發警察長期服務獎章及加敘勳扣。

警方上月28日在油麻地上海街一個空置地舖，搗破一個毒品儲存倉庫，拘捕7人，檢獲12個尼龍袋，內有多包以茶葉包裝作掩飾的冰毒，共重296公斤，市值逾1.58億元，是1991年執法部門有紀錄以來單一案件檢獲冰毒數量最多一次。

刑偵警：毒品多在疑犯面前磅重封存

有前線刑偵警員稱，當警方拘捕毒品案疑犯及搜到毒品後，一般會將其帶到警署，為免爭拗，會在值日官及疑犯面前為檢獲的毒品磅重及放入證物袋封存，其後會放在警署夾萬。每個總區均會有負責收集毒品證物的警員，每日定時到不同警署收走證物，再運到政府化驗所拆袋化驗。

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