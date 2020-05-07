【Emily】林健鋒彈CuMask焗 讚自家製

市民嘲似底褲

薛永恒：無錯！用完要洗

行政會議成員、經民聯林健鋒噚日戴住CuMask，原來行會成員同立法會議員已獲發試用。有設廠生產外科口罩嘅林健鋒話，唔係賣花讚花香，認為自己生產嘅口罩最舒服、通爽啲；政府嘅CuMask舒服，但係「焗啲」，且鼻位無鐵線，有時會跌落嚟。佢認為政府派布口罩係好事，但得一款，雖然一家人齊齊戴好有隊形，但如果屋企人多，洗完第二朝易攞錯，建議政府可以整多款。

有生產可重用布口罩嘅自由黨黨魁鍾國斌評價CuMask，話入面塊布好易一大力吸氣就索入鼻，佢會揀戴番自己生產嘅布口罩，話質地挺身，無咁易甩落嚟，仲有唔同色。佢笑言「底褲都有6隻色啦，佢（政府布口罩）就得1隻」。

社福界議員邵家臻喺facebook上載相片，介紹點樣戴CuMask，將個口罩當底褲咁畀公仔著，仲話「識戴一定係咁戴」。部分泛民議員收到政府口罩亦上載facebook，並大嘆個款核突。