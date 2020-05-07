無業情侶涉偽鈔購物 警檢面額5萬練功券

觀塘警區刑事調查隊第一隊主管莊烱聲表示，上月29日接獲藍田滙景道一間商戶報案，稱一對男女曾到其店內購買手機「芒貼」，並以500元鈔票付款，商戶找續後方察覺鈔票手感有異，表面亦沒有防偽特徵，驚覺受騙報案。警方同日亦接獲同一地點一售賣內衣褲的店舖報案，同樣報稱一對男女以500元偽鈔購物。

警方翻查閉路電視片段後，前日突擊搜查茶果嶺道一屋苑單位，拘捕一名21姓何男子及其18歲姓趙女友，涉嫌管有及行使偽造紙幣，並搜出一疊共100張面額500元的練功券。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，於單位內檢獲的偽鈔表面印有「練功券」（內地供銀行職員練習點算鈔票的工具）、「票樣」、「練功專用禁止流通」字樣，但商戶收到的兩張偽鈔則沒有印字，相信有人曾把字樣擦去才使用。鄧舜仁稱，本港目前檢獲的偽鈔質素差，沒有模仿防偽特徵，近月較常見的500元偽鈔紙質平滑，與真鈔手感明顯有異，且真鈔有多重防偽特徵，市民可以輕易分辨，毋須過分憂慮。