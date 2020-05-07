「土地共享」分公私地盤 本研社：更削政府主導權

【明報專訊】政府前日起接受土地共享先導計劃申請，建議公私營房屋分成獨立地盤，由政府分配，政府解釋是為保留政府分配新增樓面面積作公營房屋或「首置盤」發展的彈性。本報昨向房協及市建局查詢，房協表明「樂於探討有助滿足市民住屋需要的計劃」，市建局稱計劃涵蓋的土地不屬其項目範圍，但會盡量配合政府房屋政策，研究在重建項目提供資助出售房屋的可行性及財務承擔。兩機構均稱政府無就計劃接觸他們。
房協市建稱未獲政府接觸
原定今年初推出的土地共享先導計劃，政府前日宣布接受申請，以公私營合作模式發展新界私人農地，總數上限為150公頃，新增樓面最少七成須撥作公營房屋單位，餘下三成供發展商興建私樓。按最新公布計劃內容，發展商按公私營房屋7︰3比例將平整土地交予政府，「成為可獨立發展的用地」。
本土研究社成員陳劍青質疑，按最新安排，公私營地盤「各自為政」發展模式會進一步削弱政府主導權，而政府亦無明確交代什麼情况下興建「首置盤」或租住房屋，「首置盤也是私樓，如果整個地盤都是首置盤，即整個項目都是私樓」，無助增加公營房屋數量。
房委會資助房屋小組主席黃遠輝認為計劃可為私人農地「鬆綁」，政府與發展商各取所需，發展商負責平整土地或基建設施，日後在補地價中扣減的費用仍要按市場機制處理，「好難衡量邊個出雞或豉油」，認為不應在這方面糾纏，若有發展商申請應盡快推出首個項目，再因應公眾反應研究需否調整。