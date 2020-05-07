「土地共享」分公私地盤 本研社：更削政府主導權

房協市建稱未獲政府接觸

原定今年初推出的土地共享先導計劃，政府前日宣布接受申請，以公私營合作模式發展新界私人農地，總數上限為150公頃，新增樓面最少七成須撥作公營房屋單位，餘下三成供發展商興建私樓。按最新公布計劃內容，發展商按公私營房屋7︰3比例將平整土地交予政府，「成為可獨立發展的用地」。

本土研究社成員陳劍青質疑，按最新安排，公私營地盤「各自為政」發展模式會進一步削弱政府主導權，而政府亦無明確交代什麼情况下興建「首置盤」或租住房屋，「首置盤也是私樓，如果整個地盤都是首置盤，即整個項目都是私樓」，無助增加公營房屋數量。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝認為計劃可為私人農地「鬆綁」，政府與發展商各取所需，發展商負責平整土地或基建設施，日後在補地價中扣減的費用仍要按市場機制處理，「好難衡量邊個出雞或豉油」，認為不應在這方面糾纏，若有發展商申請應盡快推出首個項目，再因應公眾反應研究需否調整。