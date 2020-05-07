劫雀友案被告稱威嚇逼供 涉事警：絕無此事

地盤女工周愛秀（48歲）早前承認搶劫及企圖搶劫罪，還押至5月19日判刑。否認控罪的5名被告介乎15至21歲，其中周愛秀兒子表示，警員曾問他「知唔知反黑係做乜？」他答「打人」後，警員便表示：「你知就好，陣間我哋寫乜嘢，你就答乜嘢」。

兩人指遭塞毒品誘拿槍

另一15歲被告的代表律師稱，被告被帶返警署後遭命令脫去上衣，警員開大冷氣逼他認罪，其間一名有紋身的警員10389着被告拿起其佩槍，被告受驚照做，該警便說「支槍上面有你指紋，陣間你唔認就告你搶槍」。

21歲被告張子軒的代表律師表示，張被捕時正在酒吧消遣，3名便衣警到場帶他到廁所，把一包不明物體塞進他褲袋，並說「你認咗條搶劫罪啦，如果唔係包嘢就係你嘅」。

女工兒子承認「等錢使」行劫

被指恐嚇周愛秀兒子的警員楊振明下午出庭供稱 「絕對冇呢啲事」，強調依法辦事。庭上播放周愛秀兒子的會面錄影，他稱「阿媽原本推介我做Pizza Hut，點知阿媽推介咗呢類工作」，即行劫案；又說與朋友「等錢使」遂答應。案件今續。

【案件編號：DCCC512/19】