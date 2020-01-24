海關檢26噸瀕危魚翅 值860萬 專家料逾3.8萬鯊被殺

海關人員在驗貨場先後抽查兩個40呎由厄瓜多爾進口本港的貨櫃，兩櫃均以西班牙文報關，報稱載有Pescado seco（魚乾）。因過往罕有接獲以西班牙文報關的進口櫃，加上厄瓜多爾海域為相關瀕危物種出沒地方，過去亦曾破獲南美海路走私瀕危物種案，海關遂扣查兩個貨櫃。

歷來最大宗受管制魚翅走私 拘收貨人

X光查驗後影像未見有異，但考慮到走私集團或以合法魚翅魚目混珠，海關遂開櫃檢查，發現櫃內以尼龍袋包裝的魚翅，經漁護署專家檢查後，確認當中逾九成魚翅為受管制瀕危物種。海關經進一步追查，於上月29日於西營盤拘捕一名負責收貨的57歲男子。兩宗案件共檢獲26噸懷疑受管制乾魚翅。海關海域調查組指揮官張國賢表示，去年1月至今年4月共破獲38宗走私受管制乾魚翅案，涉及27噸共值1410萬元的走私乾魚翅。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，檢獲魚翅屬約6米長的長尾鯊及約3米長的鐮狀真鯊兩個物種，為全球熱帶及亞熱帶水域均存在的物種，因繁殖能力較弱及過度捕撈，2017年納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄2中的易危物種，故亦受本港法例保護。陳翰奇估算是次案件中共約3.1萬條長尾鯊及約7500條鐮狀真鯊被宰殺。