消防總隊目非禮案表證成立

52歲的被告陳耀康早前否認6項非禮罪及3項普通襲擊罪。控方完成舉證後，裁判官裁定表證成立，批准案件押後至今天，以讓被告考慮是否自辯。

第二事主：被碰後避走 被告尾隨續碰

Y昨供稱，去年1月22日她在消防總部通訊中心的錄音房聽錄音帶時，被告進入房間與她攀談，其間伸手觸碰她左臉和下巴兩三次。Y當時暗忖「咁樣唔係辦法」，故離開房間走到兩名同事的座位中間，以為會「安全啲」，豈料被告尾隨Y，站在她背後觸碰她的腰和臀部，兩名同事則專注工作沒留意她。Y於是逃到女休息室，傳語音信息給一名區姓女同事透露此事。

庭上播放該段錄音，裁判官聽到Y壓低聲線說話，詢問何解。Y解釋當時房中有其他女同事，覺得「好尷尬」，「唔想大家攞嚟討論」。裁判官亦問Y為何不在事件發生後立刻報警，Y說「如果我自己避到，之後就唔會再發生」，又稱「唔想搞大件事」，其後看到新聞報道另一名女事主X的事件，終鼓起勇氣報案。

【案編號：KCCC1873/19】