警指交警雙手離軚學自澳洲 朱凱廸：澳稱沒使用

朱凱廸就事件先後兩次去信警務處,警方回覆稱本港警隊護送組成員在2013年到澳洲與維多利亞警隊護送組交流時,當地警員曾向本港警員示範處理不同個案的駕駛技巧。朱凱廸前日(周二)去信澳洲維多利亞警隊查詢,警員紀律部門(Police Conduct Unit)一名警長回覆稱,維多利亞警隊沒有使用相關技術(I'm not aware of any Victoria Police members using this technique),與事件亦無任何關聯。

本港警方回覆本報查詢,附2013年5月警隊刊物《警聲》有關交流活動報道,並重申有關交通警員當時行為是有行動需要及經專業判斷而做。翻查《警聲》,報道提及本港3名警方代表曾與維多利亞助理警務處長等人會面,了解當地護送組工作,兩地代表亦交流不同訓練模式及技巧,但無具體提及有否交流打手號的技術等細節。

監警會副主席謝偉銓認為,公眾若對警方個別做法有疑問,警方應盡量透明,並澄清相關做法。他說監警會曾主動向警提出可改善的地方,今次如有需要,亦會在與警方的會議中提出。