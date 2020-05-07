警指交警雙手離軚學自澳洲 朱凱廸：澳稱沒使用

朱凱廸就事件先後兩次去信警務處，警方回覆稱本港警隊護送組成員在2013年到澳洲與維多利亞警隊護送組交流時，當地警員曾向本港警員示範處理不同個案的駕駛技巧。朱凱廸前日（周二）去信澳洲維多利亞警隊查詢，警員紀律部門（Police Conduct Unit）一名警長回覆稱，維多利亞警隊沒有使用相關技術（I'm not aware of any Victoria Police members using this technique），與事件亦無任何關聯。

本港警方回覆本報查詢，附2013年5月警隊刊物《警聲》有關交流活動報道，並重申有關交通警員當時行為是有行動需要及經專業判斷而做。翻查《警聲》，報道提及本港3名警方代表曾與維多利亞助理警務處長等人會面，了解當地護送組工作，兩地代表亦交流不同訓練模式及技巧，但無具體提及有否交流打手號的技術等細節。

監警會副主席謝偉銓認為，公眾若對警方個別做法有疑問，警方應盡量透明，並澄清相關做法。他說監警會曾主動向警提出可改善的地方，今次如有需要，亦會在與警方的會議中提出。