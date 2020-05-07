政保會議不獲場地 中西區議員民政處示威

政府：遺憾未經同意喧嘩拍門

政府發聲明稱，對中西區議員未經民政處同意下進入其辦公範圍、並大聲喧嘩及拍門等，嚴重影響運作，表示遺憾，呼籲議員聚焦地區民生事項、理性討論，政府在互相尊重、遵守秩序及理性討論原則下會繼續與區議會合作。

原定開會的會議室昨日一直上鎖，多名區議員在會議室外走廊開會，其後多名區議員到民政專員辦公室外，要求專員交代；其後民政事務總署長謝小華致電區議會主席鄭麗琼，稱不應站在門外，要求離開；一眾區議員持續等候，傳媒報道黃太最終在警員陪同下離去。

專員稱會議不符職能 區議員批臨急通知

14名民主派區議員昨發表聯合聲明，對秘書處最後一刻才發出信件、以不提供會議支援要求修改議程，處理手法不合情理、不合法；又指出早前在區議會大會、委員會經多次詳細討論，確定委員會的名稱及職權範圍，當時黃何詠詩亦在場，卻在會議前夕質疑職權範圍、拒絕提供場地，令人震驚。

民政事務總署回應，如發現委員會或討論事項不符《區議會條例》所訂職能會跟進，如致函委員會主席要求跟進，如仍不符，秘書處未能提供會議場地及秘書服務，政府人員及秘書處亦不會出席或討論。至於「政保會」，民政署稱政府研究名稱及職權範圍，對其屬於區議會職能有保留，為慎重起見，建議應再研究修訂。