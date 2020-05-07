跟車運心分秒監察 上落斜「即扶住部機」

新系統上月首次在本港使用，瑪麗醫院心臟暨胸肺麻醉科部門主管鄭斯毅說，雖然2018年曾到美國受訓，也用豬心練習過如何使用OCS，但第一次在香港使用時，也有些緊張。他說已20年未坐過救護車，但上月手術期間和團隊一起乘坐，從捐心者離世時所在醫院將心臟運送回瑪麗醫院，「每一刻都看着（該心臟）跳得如何」。他說，由於擔心儀器傾斜會影響心臟，故上下車期間都小心翼翼托着儀器，在車內也半刻不敢鬆懈，「架車上斜、落斜時，都即刻扶住部機」。

OCS需增1/3人手 手術長4小時

今次移植手術共有22名醫護參與，瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗說，使用OCS比傳統移植手術約多三分之一人手，包括需安排醫護設定儀器，以及持續監察心臟情况；而由於「邊緣功能心臟」放入OCS後需觀察一段時間才能確定是否適合移植，故手術時間較傳統換心手術多4小時。

瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政說，若捐心者屍心功能較好，則不需使用OCS，以減省在儀器中觀察所需時間，而可用傳統方法即時移植。