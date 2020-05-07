瑪麗新儀器 屍心保鮮10小時 「邊緣心臟」可照捐 料每年移植增4宗

傳統心臟移植手術過程中，醫護從捐贈者體內取出心臟後會放於冰箱冷凍保存及運送，再移植到受贈者體內。捐贈者要符合一定健康標準才適合捐心，一些健康狀况「踩界」的「邊緣捐心者」，例如逾55歲、器官離開身體逾4小時、左心室肥厚如室壁超過1.5厘米、左心室功能不全如射血頻數少於40%、冠狀動脈狹窄程度超過50%等，過往由於醫生未能確定其心臟是否適合移植，他們的屍心一般不獲採用。

美研究稱「邊緣心臟」八成可捐 存活率不降

瑪麗醫院前年引入「器官護養系統」（Organ Care System, OCS），令部分「邊緣功能心臟」也可移植。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政解釋，傳統用冰箱運送期間心臟會停止跳動、無血液灌注心臟；若將心臟放在OCS運送，儀器會模擬人體生理，讓血液灌注心臟，並維持心臟保持跳動；儀器亦可監測心臟功能，例如冠狀動脈血流量等，「以前邊緣捐心者的心臟情况未必能看清，因有疑慮未必會用，現時可看得更清楚，有助評估心臟是否適合移植」。

李岸政說，據美國早前研究，傳統不獲採納的邊緣功能心臟，有81%使用OCS後發現適合用於心臟移植，而手術後病人30天存活率為95%，與使用傳統方式篩選心臟移植的病人存活率相若。

上月完成亞洲首宗移植 病人翌日除呼吸機

瑪麗醫院上月完成亞洲首宗運用OCS的心臟移植手術，受贈者是約50歲女病人，她有原發性擴張型心肌病，2016年診斷為雙心室衰竭，今年3月突然心室頻脈而昏厥，心臟超聲波顯示心臟嚴重衰竭，之後要依賴雙種類強心藥。至於死於中風的捐贈者年逾55歲，且冠狀動脈狹窄程度逾50%，屬「邊緣捐心者」，團隊將捐贈者的心臟擺放在OCS運送及監測超過4小時，認為心臟適合移植，最終團隊用了14個小時完成移植手術，其間心臟離開捐贈者身體時間為6小時45分鐘。受贈者術後第二日可拔除呼吸機和開始進食，預計本月中出院。

舊法只保存4小時 或申恒常資助用新機

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗說，傳統方法一般可保存心臟4小時，而OCS最長可保存心臟10小時。她說，使用OCS令更多心臟適合移植，預計每年可增3至4宗心臟移植。

瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷說，OCS每部約250萬元，放置心臟的無菌箱不能重用，每個約50萬元，該院獲心臟病友互助組織「關心你的心」捐1部OCS及5個無菌箱，預計明年中完成5宗邊緣功能心臟移植手術後，再檢討成效，屆時或向醫管局申請恆常資助使用OCS。