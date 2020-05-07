22條爭議 律師會長：正向鄭若驊索資料研究

彭韻僖早前發聲明稱會內有兩種意見，分別認為中聯辦代表中央，以及認為中聯辦屬「中央人民政府所屬各部門」，現階段該會未有立場。

此外，律師會本月28日改選5席理事，昨截止報名參選。本報早前提及，有6人分兩張被視為「開明派」的名單參選，其中一張名單包括「人權律師」林洋鋐、反修例義務律師彭皓昕和蔡梓蘊；另一名單則有反修例義務律師蔡穎德、黃耀初及陳嘉豪。兩名單協調後蔡梓蘊昨宣布退選。

林洋鋐名單早前將成立獨立調查委員會（COI）調查反修例風波列為政綱；蔡穎德昨稱成立COI是找出真相的好方法，對此不反對，但非政綱重點。至於選舉策略，2018年曾參選但落敗的林稱，當時建制動員力強，相信今屆選情亦非常艱巨，不會低估難度，會多親身拜訪律師行和接觸同業。據悉，其他參選人包括現任理事羅睿德、莊偉倫；另有稱馬康利、龔海欣及嚴坤穎亦有表達參選意向。