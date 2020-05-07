梁家榮函港台員工 促勿違一國原則

梁家榮在信中表示，自去年8月，大量對港台的投訴均與社會運動有關，部分甚至指節目散播仇恨，此現象與社會激盪及港台鍥而不捨深入探討問題不無關係。他強調港台作為公共廣播機構，面向社會，須包容不同看法，接受各種批評，並向感到被冒犯者誠心致歉，強調從沒視任何個人或群體是「敵人」。

梁又稱，港台管理層對每宗投訴都審慎處理，嚴肅跟進，兼顧專業角度及規章條例，例如立即將節目下架，並檢討相關機制及人事等問題；涉及公務規章的，還須按政府機制跟進。

工會：重視多元 須對公民負責

港台節目製作人員工會稱，港台重視多元，「更重視這個平台廣納百川的能力」，只有這樣，社會才能靠眾人的意見進步。工會說，過程中有什麼令權貴芒刺在背，「很抱歉，但我們必須對納稅人負責、對公民負責」。工會亦稱壓力從四方八面湧向港台，形容風高浪急，「感謝每一位鍥而不捨、謹守專業的同事」。