警反對 周日九龍遊行延期不上訴

思穎團隊原定周日下午由尖沙嘴鐘樓出發遊行，以彌敦道及亞皆老街交界為終點。團隊發聲明稱對警方決定不感意外，認為限聚令一日未除，「任何上訴理由都不存在」，故決定將遊行延期，確實日期有待公布。團隊召集人Swing向本報稱政府未撤銷限聚令，任何遊行申請都不會獲批。

警方在反對通知書中羅列10個反對理由，除3個與疫情或限聚令有關，其他原因包括稱申請人去年12月舉辦的遊行，最終造成混亂，又稱是次申請的路線途經多條主要幹道及高風險建築物等。警方消息人士稱，發出反對通知書不止因限聚令或疫情，亦因今次路線涉及彌敦道，管理風險高。

消息：倘撤限聚令 難反對六四集會

至於六四集會會否獲批，警方消息人士稱目前言之尚早，但若本月21日限聚令撤銷，警方反對集會亦有難度，惟要視乎康文署是否批准使用維園集會。支聯會主席李卓人稱，康文署和警方仍未與該會商討六四集會安排。

「銀髮族老而不廢」發起周六（9日）在中環遮打花園舉行防疫講座，至昨日未獲警方批出不反對通知書。下月最少有兩個團體已通知警方有意舉辦公眾活動，其中「民間集會團隊」擬於6月12日舉行活動，但未有細節，發言人劉頴匡稱未獲警方回覆。劉說屆時中學及高小已復課，預期限聚令亦會結束，認為警方「很難用防疫為藉口反對」。

學生組織「學生動源」發起6月16日舉行「爭取五大訴求一周年大遊行」，召集人鍾翰林未收到警方回覆，但他相信隨疫情減輕，遊行獲批機會較大，惟組織已有被反對的準備，屆時將舉行網上投票，以決定下一步計劃。

（反修例風暴）