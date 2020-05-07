港澳辦促所有公權力者「壓邪」 轟「黑暴」政治病毒 泛民斥言論施壓

「法律之劍的懲處遲遲未到」

港澳辦發言人稱，疫情為全球經濟帶來空前困難，而香港的最大禍患來自內部公然叫囂和實施「攬炒」的「黑暴」勢力，他們挑戰「一國兩制」原則底線，踐踏法治，破壞社會秩序，導致遊客卻步，百業凋零。發言人又說，黑暴勢力在五一假期非法聚集，批評黑暴勢力及其幕後指揮者、組織者、煽動者的目的和用心，是想把香港拖下懸崖，抗拒中央對香港的全面管治權，「假高度自治之名行完全自治之實，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體」。

發言人又稱，黑暴勢力橫行街頭，「法律之劍的懲處卻遲遲未到」，並提出中央政府3個「最大」：「中央政府對維護香港特區的憲制秩序負有最大責任，對維護國家安全負有最大責任，對維護香港的根本利益和香港同胞的根本福祉懷有最大關切。」

尹兆堅：中央種惡果 卸鑊泛民

民主黨副主席尹兆堅反駁，香港經濟不好、無遊客，是因疫情下全球包括中國在內封關，而香港局勢是中央政府在修例事件中種下的惡果，港澳辦說法是想「卸鑊」予民主派。他批評港澳辦的說法對法庭構成壓力，破壞一國兩制。

公民黨黨魁楊岳橋稱，港澳辦的評論夾雜情緒語言，無反省自己在香港過去一年管治失敗、民心思變的責任。他質疑港澳辦稱「法律之劍的懲處卻遲遲未到」，是向獨立檢控的律政司和獨立裁決的司法機構施壓，質疑「依法履職」是要依中央意願，立法會議員按法律、程序處理立法會事務，中央就用極端言辭去批評，猶如施壓。

建制派何君堯稱，近年香港社會出現港獨，觸碰國家安全底線，中央強硬發聲不是無中生有，而是本身已有的權力。他不認為港澳辦說法是對司法機構施壓，因法庭處理案件應快速，否則對任何人都不公平；而立法會議員不依法、不依誓言履職，本身就有法律後果。

明報記者

（反修例風暴）

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