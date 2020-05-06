【Emily】區會紛提六四議案 民政專員唔畀

立會議程擠塞 未必可辯論

支聯會秘書蔡耀昌同Emily講，過往每年立法會都希望延續辯論六四議案，但今年議程擠塞。佢話今屆會提動議嘅包括屯門、葵青同荃灣區議會，因為有支聯會常委為區議員，元朗就因為黃偉賢係支聯會義工，都會提動議。

屯門區議會噚日開大會，區議會主席陳樹英（Tree）聯同18名區議員提出聯署，當中指港人多年來表達平反六四訴求，但中央聽而不聞；動議又提到「為六四慘案翻案」，又要求政制及內地事務局派員出席。Tree同Emily講，民政專員話唔能夠處理、未有將議案列入議程，佢搵番資料，過往多年區議會都有傾中港事務，但當局明言會全體代表離席。Tree話佢強調會堅持，不過據了解噚日未傾到六四，要續會再傾。

元朗區議會下周開大會，主席黃偉賢話都有提出六四事件對香港市民包括元朗區嘅影響等。黃偉賢話秘書處自行刪去六四議案，民政專員話如果到時傾，會拉隊走人。黃偉賢就強調佢會再修訂議程，又話到時會整壁報，邊個官員離席就「吸隻黑豬」落去。