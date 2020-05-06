【Emily】Hidden Agenda轟偷片 再出發聯盟MV下架再上

譚耀宗：可能誤會了

另外，大聯盟公布1545個共同發起人名單，當中有人叫張文光。好多人都問呢個係咪民主黨元老張文光，Emily向民主黨張文光查詢係咪加入咗大聯盟，佢話「不是我，我只想旅行再出發」。佢講笑話，以佢所知香港已經有「人大選委張文光」、「龍虎武師張文光」、「賽車手張文光」、「的士司機張文光」、「行山友張文光」等，又話「同名同姓好麻煩」。

大聯盟出席嘅成員噚日都有戴口罩，董建華多次想飲水嘅時候，唔為意未除口罩，拎起水杯放近嘴邊，及後先記得除罩。