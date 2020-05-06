【Emily】Hidden Agenda轟偷片 再出發聯盟MV下架再上

【明報專訊】由前特首董建華、梁振英牽頭成立嘅「香港再出發大聯盟」噚日舉行成立發布會，喺會上首播大聯盟主題曲《再出發》MV。民間表演場地「Hidden Agenda」（HA）就喺facebook專頁上載咗MV嘅截圖，當中一幕係band show，話大聯盟「偷片」，批評多年嚟香港政府打壓HA，相關片段用喺大聯盟MV中，唔講仲以為政府係幫咗HA，又話「我哋呢啲遊牧民族喺你哋政府眼中只係微塵一督（篤），唔配同你哋再出發」。大聯盟秘書長譚耀宗回覆Emily話，「主題曲內MV我們是買了版權，可能是誤會了。」不過之後大聯盟嘅YouTube頻道將舊MV下架，新上載版本無咗HA嘅表演片段。
譚耀宗：可能誤會了
另外，大聯盟公布1545個共同發起人名單，當中有人叫張文光。好多人都問呢個係咪民主黨元老張文光，Emily向民主黨張文光查詢係咪加入咗大聯盟，佢話「不是我，我只想旅行再出發」。佢講笑話，以佢所知香港已經有「人大選委張文光」、「龍虎武師張文光」、「賽車手張文光」、「的士司機張文光」、「行山友張文光」等，又話「同名同姓好麻煩」。
大聯盟出席嘅成員噚日都有戴口罩，董建華多次想飲水嘅時候，唔為意未除口罩，拎起水杯放近嘴邊，及後先記得除罩。