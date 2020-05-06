【Emily】郭家麒提「武漢肺炎」被逐

KK質疑過往非議會語言主要係侮辱議員、官員嘅用詞，問「武漢肺炎」係侮辱邊個，Ben就指涉及「污名化」，又話主席裁決不容討論。KK就話「傻嘅真係」，其後拒絕收回言論，所以被Ben逐離場。

過往「不當言詞」多屬侮辱人字句

翻查資料，過往被裁定不適宜喺議會使用嘅言詞，包括「X街」、「狗官」、「狗屎法律」等。

KK向Emily強調，以地區命名嘅疾病包括「日本腦炎」、「德國麻疹」等，都只係講疾病起源而無貶義，質疑Ben嘅做法可能反映佢同大陸都心虛、唔想揭自己瘡疤，但認為愈係咁樣，公眾只會更加認為大陸要負上最大責任。佢話自己會繼續講「武漢肺炎」，又話議會應該互相尊重，質疑Ben聽到「武漢肺炎」就咁大反應、趕人離場，係濫用主席權。