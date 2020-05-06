同鄉WhatsApp罵戰 駿洋邨檢疫巴漢遭毆

上周四（4月30日）政府安排專機，從巴基斯坦首都伊斯蘭堡接回319名香港居民，全部被送入駿洋邨強制隔離14天。

事發昨日零時許，正於駿洋邨駿逸樓隔離的43歲巴裔男子遭兩名同鄉以木棍襲擊，兇徒逞兇後逃去，事主手指及頸受傷。據了解，事主與同鄉同乘包機回港後在駿洋邨隔離，其間加入一個由該邨80多名接受檢疫同鄉組成的WhatsApp群組。據了解，有人在群組內發出動物照片，揶揄其他人貌似動物，事主出言勸阻，與其他人在群組內罵戰。案發時，有人敲其單位大門，事主開門，即被兩名戴口罩男子施襲。

警料施襲者同邨檢疫

由於駿洋邨現時無法自由出入，警方相信逞兇者同為正接受強制檢疫者，案件列作襲擊致造成實際身體傷害，正追緝兩名案發時穿黑衣黑褲、戴口罩、手持木棍的男子。

衛生署回應稱，案件已交警方調查。截至昨早，共有647人正在駿洋邨接受強制檢疫，當中約630人上周從巴基斯坦回港，其中620多人為巴裔。署方又稱，發出檢疫令期間，入住檢疫中心的人不可離開指定單位到走廊或公眾空間。