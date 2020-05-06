婦放鸚鵡入微波爐 愛協：未證虐待

遭網民起底 婦人報案

前晚10時許，居於東涌的中年婦Sheron上載數張相片到個人facebook，相中一頭鸚鵡被放進微波爐內，微波爐內有燈亮起，帖文寫上「加餸，紅燒乳鴿」。事件引起公憤，Sheron其後上載影片澄清僅為惡作劇，鸚鵡Oscar未有受傷，但仍遭網民起底。Sheron昨凌晨帶同Oscar到警署報案，稱整晚遭網民滋擾。

Sheron昨早接受傳媒訪問時稱，已飼養Oscar逾10年，牠目前11歲，她偶爾會罵牠頑皮。她稱事發時因Oscar頑皮，才發帖開玩笑稱「咁曳今晚加餸！」，結果引來網民起底，整晚受電話滋擾。

至昨午，警方聯同愛護動物協會人員上門調查，其間愛協欲帶走Oscar檢查，Sheron一度與對方爭論，至下午2時許，她跟隨警員到警署調查，愛協人員則帶走Oscar檢查。

愛協回覆本報稱，該會督察與警方上門調查時，初步相信涉事鸚鵡狀况良好，頸雖有少許脫毛，但表現活潑及有精神，未有表面受傷或生病徵狀，暫未有受虐證據。愛協督察其後協助警方將事主及鸚鵡送往警署調查。

警方稱，經初步調查，該寵物鸚鵡身上沒有表面傷痕，案件暫列「懷疑虐待動物」，暫無人被捕。 此外，涉事58歲女子亦報稱被人以電話滋擾，感到不安，前往大嶼北警署要求備案，案件列作「投訴滋擾」，暫不涉及刑事成分。