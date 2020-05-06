壁屋還押示威者稱遭虐打 唱《榮光》被摑 黃之鋒：研向聯國反映

懲教：有不滿可投訴

懲教署回覆稱，如個別人就服刑期間待遇有不滿可向投訴調查組投訴，署方會按既定機制處理，建議有關人士提供相關資料以便跟進，強調懲教署對在囚者一視同仁，提供穩妥及安全的羈管環境。署方未回應涉事職員有否被停職等。

壁屋懲教所主要關押21歲以下男少年犯。黃之鋒稱，反修例風波以來，有34名少年犯曾還押壁屋，至今14人仍在該處。他稱收到5名曾還押壁屋、涉及政治案件、現獲准保釋的少年犯求助，稱還押期間遭懲教人員掌摑、向背部批肘、用木條或鐵尺打手掌腳板，其間少年犯需高呼「Thank you sir」。

怕重返服刑 未敢投訴

黃引述少年犯Tom稱，2月7日晚在獄中唱《願榮光歸香港》，一名姓禤一級懲教助理得悉後高呼「全部暴動仔同我踎出嚟」，要求他們蹲行至閉路電視未能拍攝的樓梯位置，掌摑他們，又要求他們自摑。另一少年犯Jackson稱，每日都被懲教職員以「四字粗口」侮辱，亦受暴力對待，肉體和心靈受很大創傷。

黃之鋒稱，各人目前未向懲教署投訴，解釋因數人仍有案在身，擔心日後重返壁屋服刑，故仍在考慮，或待案件程序完結後再投訴。

黃又說，過往他入獄後亦曾投訴，但都不成立，因有關委員會都是由懲教署長、政府官員委任，「自己人查自己人」。立法會議員邵家臻稱，懲教署成立百年，但投訴甚少成立，因其制度相當自我保護，舉例常稱閉路電視片段被洗去，重申應設獨立「監懲會」。