「再出發聯盟」 李嘉誠三父子齊入

1545共同發起人 政商學界雲集

梁振英稱無意取代政府

全國人大常委譚耀宗等12名大聯盟秘書長和副秘書長，昨亦出席成立典禮。共同發起人包括多名建制派政界中人，亦有地產界「四大家族」，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、新世界主席鄭家純和新鴻基地產主席郭炳聯（見表）。

董：反修例示威令港支離破碎

董建華致辭時稱，香港面臨非常嚴峻局面，正面對疫情、經濟和政治三大危機；又稱反修例示威將香港弄得支離破碎，反對派不惜「攬炒」，將香港推向懸崖邊緣，但不會得逞。他又說，個別反對派要求美國干預香港、中國內部事務，觸碰一國兩制原則底線，令人憤怒。他稱，中央堅守一國兩制初心從來無變；成立大聯盟是為香港找路向、辦實事，希望大家不論政見，放下分歧，團結發展經濟、改善民生，拒絕暴力、攬炒。

對於大聯盟會否推動《基本法》23條立法，大聯盟副秘書長譚惠珠表示，大聯盟不會特別推動一條法例。

梁振英表示，大聯盟工作包括振興經濟；為青年人爭取就業、培訓機會，避免長時間投閒置散；支持和配合特區政府持續做好抗疫工作，周六開始會派發1000萬個口罩。被問到大聯盟如何幫助青年就業，梁稱大部分畢業生都是反暴力，不同意因部分畢業生曾參與暴力示威就全部不錄用。至於是否為青年找到工作就可解決他們對政府不滿，他說「結要一個個解」。

劉兆佳：中央動員 中資地產商投資源

對於參與其中的商界企業，有否承諾減租或不裁員，譚耀宗表示關注這些民生問題，但不能代表各共同發起人的意見，大聯盟會盡力做到互相支持。

共同發起人之一、全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港面對的危難時刻可能會持續一段時間，愛國力量、社會精英要表現對香港的承擔和支援，因單靠特區政府做不來，中央要動員民間資源共同應對，估計中資機構、地產商將投入資源應對。