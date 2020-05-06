建制派將動議譴責 郭榮鏗：不會構成壓力

【明報專訊】建制派稱主持內會的公民黨郭榮鏗未正當執行《議事規則》和《內務守則》規定，令內會未能選出主席，將提交動議譴責郭的議案，預料議案最快可在本月20日的立法會大會討論。郭榮鏗說相關動議非常無聊，重申嚴格按照議事規則及內務守則主持內會主席選舉是他唯一的原則，又表示任何人在議會內外的言論，均不會對他主持內會主席選舉構成任何壓力。
民主派完成眾籌 將聘戴啟思提法律意見
立法會外聘法律意見，稱現任主席李慧琼仍有權主持內會。民主派昨完成眾籌，會就內會事宜尋求獨立法律意見，讓外界多一個參考。所需律師費約35萬元，22名民主派議員分擔約11萬元，昨籌得餘下約26萬元。據悉，民主派將向大律師公會主席、資深大律師戴啟思尋求法律意見。
工聯會麥美娟稱，郭榮鏗未正當執行主持選舉職務，容委員就無關選舉事宜發言，或藉提出多項規程問題浪費大量會議時間，導致內會超過半年都無法選出主席，未能正常運作及履行職能。
經民聯梁美芬批評郭榮鏗是「攬炒派」，稱他一直拖延會議是「愚蠢、幼稚、惡毒」，犧牲市民利益；又稱法律界亦對郭主持會議手法有很大迴響，稱《國歌法》已納入《基本法》附件三，須本地立法，另終審法院首席法官交接的議案都要內會處理，而郭一直阻撓。郭重申，一直按議事規則主持會議，也不可能阻止議員在會上執行法定職責及提問，強調會繼續按議規主持會議。