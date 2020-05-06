建制派將動議譴責 郭榮鏗：不會構成壓力

民主派完成眾籌 將聘戴啟思提法律意見

立法會外聘法律意見，稱現任主席李慧琼仍有權主持內會。民主派昨完成眾籌，會就內會事宜尋求獨立法律意見，讓外界多一個參考。所需律師費約35萬元，22名民主派議員分擔約11萬元，昨籌得餘下約26萬元。據悉，民主派將向大律師公會主席、資深大律師戴啟思尋求法律意見。

工聯會麥美娟稱，郭榮鏗未正當執行主持選舉職務，容委員就無關選舉事宜發言，或藉提出多項規程問題浪費大量會議時間，導致內會超過半年都無法選出主席，未能正常運作及履行職能。

經民聯梁美芬批評郭榮鏗是「攬炒派」，稱他一直拖延會議是「愚蠢、幼稚、惡毒」，犧牲市民利益；又稱法律界亦對郭主持會議手法有很大迴響，稱《國歌法》已納入《基本法》附件三，須本地立法，另終審法院首席法官交接的議案都要內會處理，而郭一直阻撓。郭重申，一直按議事規則主持會議，也不可能阻止議員在會上執行法定職責及提問，強調會繼續按議規主持會議。