稱欠埋門一腳 林鄭冀內會先過國歌法 盼財案後二讀 泛民質疑趕兩會前交功課

稱李慧琼有權處理 「會耐心多等幾天」

特首林鄭月娥昨出席行會會議前見記者，主動提及郭榮鏗主持選主席已經超過半年，經過16次會議，接近30小時討論，仍未能選出主席和副主席，「令人深感遺憾」。她重申立法會自己有責任，亦應該有能力自我糾正。林太說，根據資深大律師的意見，現任的內會主席李慧琼可行使所有一般的權力處理內會的一般事務，加上李亦願意按這個詮釋為內會解困，「特區政府會很耐心地再多等幾天」。

被問到政府會否和李慧琼商討恢復部分法案的二讀程序，包括國歌法。林太回應說，目前最少有7條法案已過了法案委員會審議，而當中國歌法和商標的修訂條例草案已經完成法案委員會工作，並已將報告交予內會，只欠「埋門一腳」，即由政府和內會主席磋商，何月何日在立法會恢復二讀。林太說，希望通過預算案的《撥款條例草案》後，立法會大會可恢復審議上述兩條法案。

陳淑莊：審國歌法只會令社會情况惡化

對於林太提出內會首要處理的法案是國歌法，民主派會議召集人陳淑莊質疑林太想趕在本月底兩會召開前「交功課」、「拎政治分數」。

她亦反駁林太稱內會爭議最終可以司法途徑解決，強調政治問題不應在司法場所解決。陳亦強調，現時審議國歌法只會令社會情况惡化，希望林太重新考慮民間五大訴求。

張國鈞：不認為法案很大爭議

國歌條例草案委員會副主席、民建聯張國鈞稱，政務司長可與內會主席討論如何處理國歌法，國歌法的法案委員會工作已完成，如果今屆立法會完成不到，7月立法會休會後，法案就要重新來過，「只差一步無理由唔完成佢」，這也是中央要求特區政府履行的責任，不認為法案本身在社會上引起很大爭議，但不排除在反修例風波後，泛民會以此作「政治炒作」。