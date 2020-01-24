缺席追薪聆訊判敗訴 梁游須付立會186萬

梁頌恆批秘書處拒回收物資不合理

梁頌恆回應本報查詢時表示，多年前他已向立法會秘書處提出歸還所有在任議員時已購買的物資，但對方不肯回收，還追收營運薪津，批評不合理。除了今次官司，梁又透露已就幾宗官司欠下法庭400多萬元。立法會秘書處表示知悉裁決，會研究判決內容並跟進。

代表行管會一方表示，自從行管會入稟向兩人追討薪津，兩人分別在2018年10月及11月呈交抗辯書。行管會隨後要求兩人補充抗辯理據，及就審訊時間表填寫問卷，他們均沒書面回應。

至去年6月，本案再開庭處理案件管理聆訊。由於索償額超出區院當時的申索上限，行管會原打算和兩人商討，把案件合併抑或分案處理，但兩人沒出庭。法庭要求兩人解釋缺席聆訊原因，及交代進一步的抗辯方向，兩人仍然沒回應，抗辯態度一直不積極，亦沒依照法庭命令回應查詢，行管會要求剔除兩人的抗辯書。

司法常務官雷健文昨在兩人缺席下決定剔除兩人抗辯。他們須向行管會交還逾186萬元，即每人各約93萬元，其中9.5萬元為議員一個月酬金，另外83.4萬為行管會預支的辦事處營運資金。

【案件編號：DCCJ4497/17、3685/18】