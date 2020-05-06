劏房租管小組主席憂「管太死」 業主或離場

將檢視衛生通風防火標準要求

梁永祥出席新城電台節目訪問時表示，如租管下規管得「太死」，業主沒有投資回報，或會不再向市場提供劏房，租戶亦難租到劏房居住，「係一個損失嚟」，認為劏房有存在的價值。他說，租管要能夠平衡到投資者有意欲繼續做劏房，亦要令住戶感舒服，稱將檢視是否需要訂定劏房在衛生、通風、防火等設施的標準要求。

梁永祥表示，劏房團體或會覺得租金愈低愈好，他認為有可能令劏房單位供應減少，業主裝修意欲下降，造成火災或衛生災難風險增加，認為平衡才是理想情况。

劏房租管研究工作小組內欠缺劏房關注團體參與，小組成員被指對劏房認識不深。梁永祥說，工作計劃中會安排小組成員到劏房觀察，亦會有外訪。他昨於節目內稱最近才新學到劏房的英文為「subdivided unit（分間樓宇單位）」，認為劏房如有機會也應改名，或可叫「獨立小間」。

稱若方案適切 料租金供應影響不大

梁在節目後表示，工作小組期望18個月內可舉行11次會議，認為若租管方案適切，能獲業主及租戶接受，方案對劏房租金及供應影響應該不大。