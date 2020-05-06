e+Solutions 解網店痛點 一部手機管理存倉發貨

拓B2C市場 降收費門檻

物流大企業一般將客戶服務、銷售等資源集中服務大企業，B2B模式屬主要收益，大雞不用吃細米。聯邦控股有限公司於成立50周年的2018年，在香港創立新品牌 e+Solutions，開拓B2C市場，針對中小企、個人網店。葉翠玲其時由美國回港，開發新業務，她解釋，公司一直從事跨境電商業務，亦有倉儲服務。過往網店店主、中小企「覺得要成lot櫃（一個貨櫃）才可用，」故將業務「𠝹細」，降低使用及收費門檻，吸納中小企、甚至是個體客戶。

葉翠玲留意到，香港不少打工仔私下經營網店，惟在辦公室不便於眾目睽睽下處理私務，故其公司網路團隊開發手機應用程式，可讓客戶查看倉儲、指令出貨、察看出貨流程。服務按倉儲大小和出貨指令數量收費，每月百多至千多元不等，「若這個月生意多，可充值再買服務；生意較少便維持最低月費」，葉翠玲說，「對中小企、個體戶來說，最重要是夠靈活」。

疫情期間多網店問津

聯邦控股有限公司行政總裁王國亮表示，疫情期間市民轉向網上購物，e+Solutions接獲查詢量明顯增長，當中主要是營運中和有意開設網店的個人或零售企業，有個別客戶每月訂單量比疫情前多一倍。成立一年多的e+Solutions團隊，高峰期平均每日處理約1000張訂單，客戶量現時佔香港總電商客戶兩成。

明報記者