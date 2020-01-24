東涌延線造價187億 議員批又貴又遲

鐵路拓展處副處長魏漢華說，東涌線延線會向西伸延1.3公里，以新建的東涌西站為終點站，亦會增加東涌東站，為配合新站，附近有1.2公里現行東涌線路段需要改動；工程亦包括在香港站的機鐵掉頭隧道延展460米。魏滿華稱，建成後可增加東涌線運作效率。

陳帆：工程近填海區造價會較高

整個東涌線延線項目，造價以2016年12月價格計算約187億元，公民黨陳淑莊形容造價「媲美銀河鐵路999」，平均每公里造價比高鐵及沙中線仍要高數倍。路政署長陳派明稱，2013年時估算東涌線延線造價約60億元，未計及東涌東站。陳帆亦表示，東涌東站近海亦靠近填海區，造價會較高，稱仍待港鐵做詳細規劃設計，政府會審慎審視數據。

新市鎮2024年入伙 陳恒鑌批運輸滯後

民建聯陳恒鑌表示，東涌線延線預計2029年才建成，但東涌新市鎮料2024年開始入伙，斥政府運輸再度滯後房屋規劃。陳帆回應，運輸署會配合居民需要，以路面交通連接市區或當區鐵路。

此外，機管局決定不推展接駁東涌東站及機場的穿梭鐵路。魏漢華表示，研究結果指如做相關工程，機鐵於工程期間經過部分路段時要由時速135公里減至50公里，亦會推遲東涌東站完工。

至於去年9月港鐵列車於紅磡站出軌，港鐵車務總監李家潤昨在會上多次致歉，承認維修團隊有不妥當及不到水平的地方。實政圓桌田北辰問到軌道維修部主管有無接受任何處分，以及是否仍留在原來職位，李家潤無正面回應，只說管理層責無旁貸，會按公司內部人事機制處理，而有關程序未完結。