土地共享今申請 公私營屋分開地盤 延長補地價時限至兩年 議員批助發展商賺最大利潤

政府表示，土地共享先導計劃涉私人土地總數上限為150公頃，同時公布委任10人顧問小組成員，為計劃運作及每宗申請提供意見。小組任期3年半，其中積金局主席黃友嘉出任小組主席，其他成員包括房屋署前副署長馮宜萱、規劃署前署長梁焯輝、房協前主席鄔滿海等。

新增住用樓面 七成須撥公營屋

據發展局文件，每宗新界農地發展參與項目，新增住用總樓面須不少於5萬平方米，及最少額外1000個50平方米住宅單位。新增樓面最少70%撥作公營房屋或「首置盤」，其餘土地供發展商建私樓。

計劃亦作出3項調整，包括項目透過分割土地方式，把公營及私營房屋分為兩個獨立地盤，取代以同一幢大廈作公私營房屋的「混合發展」方式。當局表示此舉可清晰劃分日後管理及維修責任。

另外，計劃原定每宗申請獲准土地用途改劃後，須於18個月內完成補地價程序，但發展局指理解市場擔憂，決定容許部分進度良好的個案，補地價時限可延長6個月，即合共24個月。

申請失敗凍結期 5年縮至3年

至於政府之前建議倘與發展商未能完成補地價程序，有關修訂土地的契約申請於及後5年內不獲受理，惟當局稱考慮到外界指5年「凍結期」變相剝削業權人發展土地的權益，並令土地擁有人對申請計劃卻步，經檢視後有放寬空間，故決定減至3年。

發展局長黃偉綸表示，每宗申請個案需經3階段流程，包括先由當局轄下土地共享辦事處審批；顧問小組提供意見，獲小組支持的個案會呈交予行會；行會原則性同意後須經法定程序，包括城規會改劃及地價協商等，目標是接獲申請起計4至6.5年內將農地轉為熟地建屋。

黃友嘉回應查詢時稱，計劃是多管齊下增加土地的一環，冀盡快推出土地，但現難以評估申請反應。鄔滿海則稱，將私營及公營房屋分為兩個獨立地盤，政府有更大彈性決定公營房屋類別，並認為目前不少新界農地因基建限制未能發展，計劃可釋放發展潛力增加供應。

民主黨尹兆堅說，政府今次調整計劃「明顯是讓步，為發展商度身訂做」，減低發展商每宗申請行政成本；又指計劃如同令發展商「走捷徑」釋放土地潛力，令其可賺取最大利潤。