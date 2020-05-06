藏改裝傘遊行少年 不服定罪提上訴

代表16歲少年上訴的資深大律師彭耀鴻透露，他有望下月獲釋。

上訴方首先爭議，原審裁判官裁決前主動修改首項涉及雷射筆的控罪，對少年不公。法官潘敏琦稱，「如果你覺得不公平，大可要求重審」，上訴方確認原審時無要求重審，但曾反對更改控罪。

上訴方：藏雷射筆非必然傷人

原審法官有邏輯錯誤

上訴方又稱，少年持雷射筆是為了「指出物件的位置」，無意攻擊他人，並以去年8月有市民以雷射筆照射太空館為例，指雷射筆可用作和平表達訴求。上訴方認為，原審裁判官推論少年在遊行中持雷射筆，就必然有意圖利用它攻擊別人，犯了邏輯錯誤，「如果推到最極端，不如告埋水樽同頭盔啦，呢啲都可以用嚟扑人」。

上訴方表示，少年管有的雨傘及行山杖可用來遮蓋容貌；至於頭盔、護膝等，是為了保護自己，並解釋自7．21元朗白衣人擊襲事件發生後，「如果有人較謹慎，戴多些裝備」，不一定代表他有意傷人。

律政司：相信少年預料暴力事件發生

律政司一方反駁，少年被搜出不少防具，相信他預料暴力事件發生，才持裝備保護肢體。律政司指出，雷射筆由去年6月起成為示威者常用的物品，而涉案的雨傘可露出傘骨、行山杖可藏於雨傘中，認為少年聲稱參與和平示威的說法是自相矛盾。

【案件編號：HCMA13/20】

（反修例風暴）