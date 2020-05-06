禁查選民冊上訴 警員佐級會：起底風險不可抹殺

代表員佐級協會的資深大律師陳樂信表示，市民登記成為選民時，應有權選擇是否呈報個人住址，其他國家有相類制度，認為本港亦可跟從。他又稱，選舉制度旨在透明公平，但若警員因害怕被「起底」不敢填寫住址登記成為選民，就只好放棄投票權，使選舉欠公允，有違選舉制度原意。

陳樂信續說，起底者可藉住址進一步得知他人個人資訊，加上部分警員與家人同住，家人孩子或會被起底，認為法庭須對此特別考慮。

記協一方：無實質證據與起底有關

代表記協的資深大律師石永泰回應，過往不少報道反映現行機制能監察選舉，况且無實質證據顯示起底與選民登記冊有關，指員佐級協會的申請似乎只出於擔心，極端地假設所有人都會犯法。

選管會一方力陳原審法官判決正確，引述稱投票權並非絕對，呈報地址是相應「代價」。上訴庭法官鮑晏明反問，若有家暴受害人要求隱藏地址，選管會將如何處理。選管會一方回應，有其他方法及渠道處理家暴個案，又指法庭非理想地點審視選民登記制，相關議題應交由立法會處理。

【案件編號：CACV 73/20】

（反修例風暴）