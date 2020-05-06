涉8．31非法集結提堂 黎智英否認刑恐記者

報稱壹傳媒創辦人的黎智英（72歲）、香港大學社會行政學系助理教授楊森（72歲）和職工盟秘書長李卓人（63歲）被控去年8月31日，在香港參與未經批准集結。黎另被控2017年6月4日，在維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

就黎智英被控刑事恐嚇罪，控方申請將兩名事主匿名為X和Y，透露將於庭上播放3段錄影片段，以及黎智英的錄影會面片段。主任裁判官羅德泉排期8月19日進行3天的英文審訊。

控方不反對黎智英保釋，但要求增加不准離港、每周到警署報到一次等條件。辯方曾一度提出增加保釋金至10萬元，以代替不准離港的條件，羅官拒絕相關申請，批准黎以4000元保釋金、不准離港、每周到警署報到等條件保釋。

非法集結與李柱銘吳靄儀等人同審

控方要求增不准離港保釋條件被拒

黎智英、楊森（72歲）和李卓人（63歲）被控的參與未經批准集結罪，控方申請將案件押後至本月18日提訊，與民主黨創黨主席李柱銘、公民黨吳靄儀等人案件一併處理。控方同時不反對各人保釋，但同樣要求新增不准離港和每周到警署報到一次條件。辯方反對條件，並指出控方原同意被告以原有條件保釋，至開庭前5分鐘才改變主意。羅官批准各被告以1000元保釋金保釋。

多個聲援和反對團體開庭前在庭上聲援，其間有人互相對罵，警方則數次以揚聲器表示現場人士有可能觸犯限聚令，要求人群散開。

黎智英在庭外表示，政府欲透過檢控手段令港人不敢上街，呼籲港人「唔好畀佢嚇窒」。李卓人則批評律政司突然「反口」提出更多保釋條件的做法「兒戲」，質疑背後有政治原因，意圖令他們無法向其他國家講述是次案件。

【案件編號：WKCC956-957/20】

（反修例風暴）