批有人煽動犯法 圖獲政治紅利 林卓廷斥無證據 指控虛無

鄧炳強昨在立法會保安事務委員會會議表示，反修例運動自去年6月至今年4月15日共拘捕8001人，包括3286名學生，佔總數41%，其中大專生及中學生分佔六成及四成。被捕者中1365人被起訴，566人被控暴動。至今87人需承擔法律後果，包括29人簽保守行為，被定罪57人中，15人被判囚兩周至14個月不等。

葛珮帆稱冀年輕人犯法前顧及家人

鄧炳強表示，社會上有人為自身利益鼓勵年輕人犯法，又將責任推卸予政府及警察。他說包庇及煽動年輕人犯法的人，任由年輕人「為他們埋單找數」，但相關人等與其子女不會參與暴力，「因為他們要享受政治紅利」。民建聯葛珮帆擔憂年輕人犯罪情况，冀他們被煽動犯法前顧及家人感受。

張超雄批鄧：煽動仇恨加深矛盾

民主黨林卓廷問鄧炳強有何證據支持言論，及有否政治人物涉煽動年輕人犯法被捕。鄧炳強反駁稱，這些人「用好多迂迴方法，令你唔容易搵到證據」，「呢個正正係惡毒之處」。林卓廷隨即駁斥鄧炳強在無證據下作虛無指控，「喺立法會胡說八道，係咪負責任嘅做法？」鄧重申有人包庇及縱容年輕人，會上不少議員發言「都係一個活的證據」。工黨張超雄質疑，鄧炳強沒就說法提供證據，「係煽動仇恨，令矛盾加深」。