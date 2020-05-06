曾租住有僭建單位 否認視若無睹認遲搬走 鄧炳強稱租前曾查冊「可做得好啲」

鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會會議時，被多名泛民議員追問事件，民主黨鄺俊宇質疑他「其身不正，何以律人」。鄧炳強重申，報章指控他對僭建物「視若無睹」，是與事實不符，「如果我有違法行為，我有責任的話，我絕對不會逃避，但我沒有（違犯）」。他說，2016年租住涉事單位前，曾問地產代理單位有否非法建築，對方稱沒有；他查冊紀錄，亦不察覺有僭建物。

2017年知有僭建 2019年搬走

鄧炳強又表示，至2017年收到屋宇署信件指天台有僭建物後，曾聯絡地產代理要求業主跟進。2018年單位租約期滿時，代理稱會盡快處理，於是他續租單位，但問題至2019年仍未改善，同年初他覓得新住所，5月簽署新單位租約，澄清並非因被起底而搬遷。不過，鄧炳強承認自己作為身分敏感人物，處理事件上「有幾個地方可以做得好啲」，例如找專業人士「睇清楚、度清楚」單位。他承認「係長咗時間先搬走」，現時回望事件，「係咪應該早啲搬呢？以免惹來好多猜疑」。

近日有警隊高層捲入涉嫌僭建等指控，包括警務處助理處長陶輝涉違規入住清水灣碧水新村「牌照屋」，該屋涉霸佔官地及僭建天台，而陶輝和任職警長的妻子張雅詩亦涉無牌出租同村另一「牌照屋」。此外，警察機動部隊校長莊定賢及新界北總區警司韋華高所住的西貢村屋亦疑有僭建。鄧炳強回應表示，地政總署已展開調查，警方亦正就行為有否違犯內部指引或公務員守則進行調查。

陶輝妻子換記者頭像

警方看是否涉刑事

議會陣線毛孟靜追問，張雅詩在《蘋果日報》調查報道刊出後，將其facebook頭像換為該報採訪主任的照片，做法有否觸犯公職人員行為失當。鄧炳強說，個人資料私隱專員公署正跟進事件，警方亦會看事件有否涉刑事成分。

多名警隊高層涉僭建

要道歉「都係個別同事」

被問到會否就相關警隊高層事件道歉，鄧炳強會後稱，由於牽涉的「是個人行為，而非執行公務」，「所以如果要作你所講嘅情况（道歉），可能都係個別同事」。至於會否將涉事警員停職，他說有關警員正進行紀律跟進，暫無停職。至於陶輝有否按程序向警方申報其持有股份的公司，鄧炳強說仍在調查。

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